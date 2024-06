UNUM CORPUS

Operação da Secretaria de Segurança já realizou 368 prisões

Entre os detidos está um envolvido na morte de um policial civil ocorrida em fevereiro, na cidade de Juazeiro

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 12:45

Polícia Civil BA Crédito: Polícia Civil BA

A Secretaria da Segurança Pública apresentou, nesta terça-feira (18), o balanço parcial da Operação Unum Corpus, deflagrada em todo a Bahia. Até o momento, a ação resultou em 368 prisões. De acordo com o secretário Marcelo Werner, ação é voltada, principalmente, para o combate aos crimes contra a vida e patrimônio. "A gente atuou de forma uniforme para fazer a atuação e a repressão desses delitos", disse.

A operação, ainda segundo a SSP, envolveu 28 coordenações da polícia, 851 agentes e 230 viaturas. Foram 261 mandados de prisões cumpridos, 47 mandados de prisões cíveis, 56 prisões em flagrante, 16 menores apreendidos, além de 253 mandados de busca e apreensão.

Das prisões, 109 aconteceram por crimes contra a vida, 68 por tráfico de drogas, 67 por crimes contra o patrimônio, 34 por estupros, 29 por violência doméstica e 64 por outros crimes. Sobre as apreensões, as forças de segurança tiraram de circulação 39 armas, 73.964 gramas de drogas, 10 veículos e R$ 25,3 mil.

A delegada Rogéria Araújo, coordenadora do Departamento de Polícia do Interior (Depin), destacou que a Unum Corpus foca em todos os pontos do estado. Além disso, cumpriu mandados fora da Bahia.

"Foram cinco presos no estado do Espírito Santo. Nós tivemos ontem à noite uma prisão na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, então é um trabalho incansável. A gente tem que monitorar esses alvos e saber a localização de cada um e decidir o momento oportuno para o cumprimento desses mandados", disse.

Entre os presos no Rio Grande do Sul está um dos envolvidos na morte do investigador da Polícia Civil Hilberto da Silva Lopes, ocorrida em fevereiro, quando ele se encontrava em diligência na cidade de Juazeiro. Segundo a delegada, o caso gerou grande consternação para a Polícia Civil da Bahia, Pernambuco e demais forças policiais.