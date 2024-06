SALVADOR

Traficante é morto durante confronto com polícia em Castelo Branco

Um homem, identificado como Ednei Alves Silva dos Santos, de 40 anos, foi morto pela Polícia Civil durante uma troca de tiros na noite desta segunda-feira (17), no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Conhecido como 'Nei', o homem era suspeito de tráfico de drogas, sendo apontado, em 2013, como uma das lideranças na região do Caji, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) realizavam a apuração de uma denúncia de tráfico de drogas na região, quando teriam sido recebidos a tiros. No revide, um dos suspeitos foi baleado e socorrido ao Hospital Eládio Lasserre.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Outros homens que estavam com Ednei conseguiram fugir. Foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack, além de balanças de precisão, munições e um revólver calibre .38.

Em março de 2013, Ednei foi preso em Lauro de Freitas enquanto abastecia o carro em um posto em Busca Vida. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do estado na época, ele respondia a inquéritos por assaltos a estabelecimentos comerciais e homicídios de traficantes rivais da região, sendo suspeito de mais de 30 assassinatos.

O homem era apontado como um dos líderes do tráfico no Caji, e, antes da prisão, estava foragido do presídio de Paulo Afonso desde 2011, quando foi beneficiado com a saída temporária de Natal e não retornou mais.