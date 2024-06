NOVO CIRCUITO

Carnaval na Boca do Rio será testado, diz diretor de Turismo de Salvador

Segundo Gegê Magalhães, folia soteropolitana precisa ser pulverizada

Maysa Polcri

Publicado em 18 de junho de 2024 às 12:21

Multidão curte o Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

Pulverizar o Carnaval de Salvador a partir do ano que vem será um dos objetivos da gestão municipal. Foi o que disse Gegê Magalhães, diretor de Turismo de Salvador, durante um evento realizado com a participação do trade turístico e da Fecomércio-BA, na manhã desta terça-feira (18). O diretor apresentou um balanço do setor no último ano e ressuscitou a possibilidade da folia soteropolitana ter mais um circuito, na Boca do Rio.

Durante conversa com a imprensa, Gegê Magalhães falou sobre a importância de diversificar os espaços mais concorridos do Carnaval de Salvador. Testes deverão ser feitos antes que qualquer mudança seja efetivada, segundo o diretor de Turismo. Ele ressaltou que a folia do ano que vem ainda não deve ter alterações significativas.

“Estamos buscando novidades e novos circuitos. Como a possibilidade de um circuito de blocos infantis, mas nada ainda certo de um novo circuito para o próximo ano. O prefeito tem sensibilidade e vai querer fazer testes na nova área, antes de qualquer mudança para o Carnaval em si”, disse.

O objeto dos testes, segundo o diretor, será o de criar alternativas para desafogar o circuito Barra-Ondina. “Teremos novidades para que consigamos desafogar o circuito da Barra que, neste ano, foi muito concorrido. Acreditamos que com os resultados do Carnaval do ano passado, teremos um fluxo ainda maior no próximo ano. Precisamos pulverizar o Carnaval e fazer um planejamento de atrações em outros circuitos”, completou.

O engarrafamento de trios no sábado de Carnaval deste ano, causou atraso de, pelo menos, três horas na saída dos blocos. Durante o imbróglio, Ivete Sangalo e Léo Santana protagonizaram uma confusão no Farol da Barra. O cantor ultrapassou o trio da artista, o que causou aperto e alvoroço entre os foliões.