MALHA AÉREA

Após quatro anos, Salvador negocia a retomada de voo direto ao Panamá

A expectativa é de que sejam três voos por semana

Maysa Polcri

Publicado em 18 de junho de 2024 às 10:21

Salvador deve voltar a ter um voo direto para o Panamá, país da América Central. O anúncio da retomada deve ser feito ainda neste ano. O novo diretor de Turismo de Salvador, Márcio Franco, esteve no país panamenho na última semana para fazer a defesa da operação em evento conjunto com a Copa Airlines, companhia área panamenha.

Antes da pandemia, a empresa já operava dois voos por semana, que foram suspensos pelos efeitos da crise sanitária. A expectativa, agora, é que sejam três voos semanais, com cerca de 166 passageiros por operação. Segundo Márcio Franco, que assumirá oficialmente o cargo em 6 de julho, ainda faltam alguns acertos com a empresa do Panamá. Salvador, no entanto, aparece como cidade prioritária para receber o novo voo.

O anúncio foi feito durante reunião com representantes da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) e da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomercio-BA, na manhã desta terça-feira (18). O encontro, realizado no sede da Fecomércio, contou com a presença de representantes do trade turístico.

"Nesta última viagem para o Panamá, conseguimos estabelecer uma relação bacana com a Embratur [ainstituto Brasileiro de Turismo], que está com objetivo de nos ajudar a implementar essas ideias", ressaltou Márcio Franco.

Brasileiros não precisam de visto para entrar no Panamá, por isso, a expectativa é que o novo voo atraia turistas baianos para o país da América Central. O Panamá é um hub que concentra conexões para diversos países, como os Estados Unidos.

"[O objetivo do novo voo] é usá-lo como porta de saída para conexões diversas e, ainda, estabelecer uma parceria maior com o país para termos a possibilidade dos baianos e soteropolitanos irem visitar o Panamá e aproveitar benefícios e novidades do país", ressaltou Gegê Magalhães, atual diretor de Turismo de Salvador.

Gegê Magalhães deixará o cargo para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores nas eleições municipais deste ano. O futuro diretor, Márcio Franco, assume com a responsabilidade de fortalecer a malha área de Salvador.

A partir de outubro, a capital baiana voltará a operar o voo direto para França, através da Air France. A implantação de voo direto para Cabo Verde, na África, também vem sendo estudada pela prefeitura de Salvador.