Salvador deve ter voo direto para o Benin com passagens até R$ 2,6 mil

Iniciativa é o primeiro passo para estreitar as relações entre a capital e Cotonou, mais cidade do país africano

Gilberto Barbosa

Publicado em 25 de maio de 2024 às 14:51

Cotonou é a maior cidade do Benin Crédito: Reprodução

Salvador terá um voo direto para Cotonou, maior cidade do Benin, na costa oeste da África. O anúncio foi feito pelo presidente do país africano, Patrice Talon, durante discurso após receber o título de Cidadão Soteropolitano, na manhã deste sábado (25), na Casa do Benin.

De acordo com o prefeito da capital Bruno Reis, o translado será subsidiado pelos governos federais do Brasil e do Benin nos primeiros dois anos de operação, limitando o preço das passagens em até R$ 2.600.

“As tratativas ainda estão em andamento, mas a expectativa é que a linha seja implementada o mais breve possível. Um dos nossos objetivos é a reparação da nossa ancestralidade, com o resgate da nossa história e a presença do presidente do Benin aqui em Salvador estreita essa relação”, afirmou.

Durante o discurso, o presidente Patrice Talon afirmou que o subsídio é uma maneira de estimular o turismo entre brasileiros e beninenses. O voo seria o primeiro passo na restauração das relações entre a capital baiana e o país africano.

“Eu disse ao presidente Lula que apesar da história nos unir, nossos povos ainda não se conhecem. O meu principal objetivo é consertar esse erro. Em alguns dias votaremos uma lei que possibilitará que qualquer cidadão afrodescendente consiga a cidadania beninense. Sabemos que nossos ancestrais vieram forçadamente para trabalhar e desenvolver o Brasil e agora é o momento de repetir esse processo de forma espontânea”, disse.

Além de restabelecer a ligação histórica e cultural entre Salvador e o Benin, o chefe de estado ressaltou que a visita também tem o objetivo de fortalecer a relação comercial entre os dois países, através da cooperação técnica e econômica.

“Essa troca de viagens vai favorecer os investimentos e colaborações culturais entre as duas regiões. Daqui a dois anos, milhares de brasileiros visitarão o Benin para conhecer nossa cultura e milhares de beninenses terão interesse em descobrir essa terra que nossos ancestrais construíram. O Benim tem diversas oportunidades de desenvolvimento que queremos que os brasileiros conheçam e passem a investir no nosso país. Faremos todo esforço para tornar isso possível”, finalizou.

Bruno Reis conta que durante as tratativas também foram avaliadas possibilidades de acordos bilaterais entre a capital baiana e o país africano, com o objetivo de potencializar o intercâmbio de pesquisas e conhecimentos, além valorizar a cultura e o afroturismo da capital.

“Essa relação nos dá condições de atrair novos visitantes através da conexão Bahia-Benin, aumentando o número de opções para os dois povos que queiram ter a oportunidade de conhecer as suas origens e se encontrar com a sua ancestralidade”, concluiu.