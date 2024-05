Presidente do Benin recebe título de Cidadão Soteropolitano

O presidente do Benin, Patrice Talon, foi condecorado com o título de Cidadão Soteropolitano na manhã deste sábado (25). A cerimônia ocorreu na Casa do Benin, no Centro Histórico. O prefeito de Salvador, Bruno Reis e do presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, entregaram a condecoração.