MOBILIDADE

Trânsito será interditado em oito localidades de Salvador neste domingo (26)

Confira quais ruas serão bloqueadas e as alternativas para os motoristas

Da Redação

Publicado em 25 de maio de 2024 às 11:41

O trânsito será alterado em oito localidades de Salvador, neste domingo (26). De acordo com a Transalvador, haverá mudanças no tráfego dos bairros da Pituba, Barra, Imbuí, Centro Administrativo da Bahia (CAB), Armação, Boca do Rio, São Marcos e Pau da Lima, devido a eventos esportivos e religiosos em vias públicas.

Segundo o órgão de trânsito, o acesso dos moradores às rua bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Pedal de lançamento do Manual do Ciclista

Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 7h, nas Av. Profº Magalhães Neto (saída da Tenda de Dilsinho em frente ao Coco Bambu Bahia), Av. Octávio Mangabeira, Av. Manoel Dias da Silva, Rua Prof. Oséas Santos, Rua Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Praça Colombo, Rua João Gomes, Largo de Santana, Rua da Paciência, Av. Oceânica, Largo do Farol da Barra, Av. Oceânica, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Largo da Mariquita, Rua Odilon Santos, Rua Marquês de Monte Santo, Av. Amaralina, Av. Octávio Mangabeira (retorno no Restaurante Rei do Pirão), Av. Prof° Magalhães Neto (chegada na Tenda de Dilsinho em frente ao Coco Bambu Bahia).

O "Pedal" deverá seguir preferencialmente pela faixa à direita, sem realização de paradas.

Caminhada com Maria

Promovida pela Associação Ombro Amigo, também contará com interdição progressiva, mas a partir das 8h, na faixa à direita da Rua das Gaivotas, (saída em frente ao Banco do Brasil), Rua do Albatroz, Estrada do Curralinho (chegada Santuário Mãe Rainha Salvador).

4ª Corrida da Rondesp PMBA

O bloqueio de vias será das 5h às 10h30, na 1ª Avenida (sentido Sussuarana), retorno do Monumento à Luís Eduardo Magalhães. No mesmo horário, haverá também interdição do tráfego de veículos no acesso à 2ª Avenida / Avenida Luís Viana Filho (sentido centro), após o Viaduto Engenheiro Leonel Brizola.

Além desses, também das 5h às 10h30, ocorre bloqueio do tráfego de veículos na 3ª Avenida (sentido Sussuarana), retorno em frente ao Restaurante Agrace / compartilhada com grades pelo promotor do evento no trecho entre o retorno e o acesso à Governadoria. Já na 5ª Avenida, a interdição do tráfego de veículos será no (sentido 3ª Avenida), retorno em frente a Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

A opção de tráfego para os veículos que trafegam pelo trecho interditado no sentido Centro / Sussuarana será seguir pela Av. Luís Viana, 4ª Avenida, Av. Ulisses Guimarães. No sentido Sussuarana / Centro, será seguir pela Av. Ulisses Guimarães, 4ª Avenida, Av. Luís Viana.

O estacionamento de veículos está proibido na 4ª Avenida durante o evento.

Caminhada Maio Laranja

Já na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, trecho compreendido entre o bolsão do estacionamento do Jardim de Alah e o Centro de Convenções Salvador, a interdição é das 8h às 10h.

A opção de tráfego para veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, no período, será seguir pelo retorno em frente ao McDonald's, Av. Octávio Mangabeira, Rua Arthur de Azevedo Machado / Costa Azul, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luis Viana Filho, Rua das Araras, Av. Jorge Amado, Av. Octávio Mangabeira (retorno Colégio IMEJA)

Procissão de Nossa Senhora Auxiliadora

A procissão organizada pela Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, levará à interdição do tráfego das 16h às 21h30, na Praça Nossa Senhora Auxiliadora, no final de linha de Pau da Lima.