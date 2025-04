INVESTIGAÇÃO

Operação desmantela rede criminosa e bloqueia R$ 2,5 milhões no sul da Bahia

Líder de grupo foi transferido de presídio e quatro pessoas foram detidas para esclarecimentos na delegacia

Carol Neves

Publicado em 4 de abril de 2025 às 09:28

Operação policial aconteceu nesta sexta Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia desarticulou nesta sexta-feira (4) uma organização especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação resultou no bloqueio de 34 contas bancárias, com valores estimados em R$ 2,5 milhões, na transferência de um líder preso para cadeia de segurança máxima e na apreensão de drogas e celulares em unidades prisionais.>

A ação, batizada de Operação Colmeia, cumpriu 18 mandados judiciais - sendo 12 buscas em endereços de Belmonte e 6 revistas em celas do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Um dos principais envolvidos, que já se encontrava preso, foi transferido para o presídio de segurança máxima de Serrinha, medida considerada crucial para desarticular o comando do crime a partir do sistema prisional. >

As equipes policiais apreenderam aparelhos celulares e substâncias ilícitas durante as buscas. Quatro pessoas foram levadas para prestar esclarecimentos na Delegacia Territorial de Belmonte, enquanto peritos iniciam a análise do material digital apreendido para identificar outros envolvidos no esquema.>

A operação contou com a força-tarefa formada pela Delegacia Territorial de Belmonte, da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin Sudoeste/Sul) e da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), em conjunto com o Ministério Público do Estado através do Gaeco/Sul e Gaep.>

O apoio logístico incluiu efetivos das Coordenadorias Regionais de Itapetinga, Itabuna, Ilhéus e Teixeira de Freitas, além da Polícia Militar, com destaque para o 8º Batalhão, a CIPE Mata Atlântica e a CIPT-ES. A Secretaria de Administração Penitenciária participou ativamente através da Superintendência de Gestão Prisional.>