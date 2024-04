TRANSPORTE

Operação do Plano Inclinado Gonçalves é retomada nesta terça (9)

O Plano Inclinado Gonçalves voltou a funcionar no início da tarde desta terça (9). Após verificação no sistema de drenagem, técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) liberaram a operação do serviço. O ascensor funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h e aos sábados, das 7h às 13h. A tarifa é de R$ 0,15.

Além disso, foram retomadas na manhã desta terça (9) as operações da Travessia Ribeira Plataforma e no Elevador do Taboão. Técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) identificaram que os modais tinham condições para um retorno seguro dos serviços. Os agentes seguem monitorando as condições de segurança dos equipamentos.