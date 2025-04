NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Operação flagra trabalho escravo em loteamento de Lauro de Freitas

Vítimas foram retiradas do local e tiveram os custos de seu retorno para casa assegurados pelos empregadores

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de abril de 2025 às 08:53

Operação flagra trabalho escravo num loteamento em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

Quatro trabalhadores da construção civil foram resgatados durante operação de combate ao trabalho escravo no município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Eles trabalhavam na construção de casas dentro de um loteamento, localizado na Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, bairro de Buraquinho. A equipe de fiscalização do Ministério Público do Trabalho (MPT) definiu como péssimas as condições do alojamento onde as vítimas residiam. Os proprietários dos lotes onde o grupo trabalhava foram responsabilizados por submeter os homens a condição de trabalho análogo ao de escravos e tiveram que arcar com as verbas rescisórias e com uma indenização de R$5 mil para cada um, além de R$30 mil por danos morais coletivos, que deverão ser depositados dentro de 30 dias no Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad). >

Os fiscais constataram a falta de condições de armazenamento dos alimentos consumidos, que não eram fornecidos pelos empregadores, ausência de instalações sanitárias adequadas, não fornecimento de água potável, e de equipamentos de proteção, mesmo para atividades com elevado risco de acidentes, além das condições precárias de higiene no local. De acordo com informações do MPT, todas essas condições as quais os trabalhadores estavam submetidos configura o trabalho escravo. As vítimas foram retiradas do local e tiveram os custos de seu retorno para casa assegurados pelos empregadores, caso quisessem retornar aos seus locais de origem.>

A operação de combate ao trabalho escravo foi realizada nos dias 1º e 2 deste mês e contou com a participação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Polícia Federal (PF) e da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos (SJDH) do estado. A equipe visitou diversos alvos em Salvador e Lauro de Freitas identificados previamente a partir de denúncias e levantamento de informações. O único caso que resultou em resgate foi esse do loteamento. >

Segundo o procurador Claudio Cunha, que participou da operação de resgate, “o grupo de trabalhadores prestava serviço aos proprietários de cinco lotes para a construção de casas. Por isso, as cinco pessoas identificadas como donas dos terrenos foram responsabilizadas e tiveram que arcar com as indenizações, com o pagamento das verbas rescisórias e com o transporte de volta para casa dos resgatados que assim desejassem.” >