SEGURANÇA PÚBLICA

Operação Força Total intensifica policiamento na Bahia

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (16), as equipes da Polícia Militar atuam nas ruas com o emprego máximo do efetivo, inclusive do administrativo, durante a 23ª edição da Operação Força Total, nos 417 municípios baianos.