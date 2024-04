SUCATEAMENTO

Servidores do INSS levam ventiladores em protesto contra condições de trabalho

Sindicato entregará um ofício ao ministro da Previdência Social, Carlos Luppi

Da Redação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 09:04

Protesto de servidores do INSS Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um grupo de servidores da Previdência Social está fazendo um protesto, na manhã desta terça-feira (16), contra a precariedade nas condições de trabalho nas agências do INSS. Eles levaram ventiladores e se manifestaram contra problemas estruturais, como a falta de climatização nos postos de atendimento aos segurados.

De acordo com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Sindprev), a situação ocorre em Salvador e municípios do interior. Ele avalia que é necessária a implantação de uma superintendência regional que atenda a Bahia, devido a grande extensão do Estado.

“Estamos vinculados à Superintendência de Pernambuco, o que prejudica muito a gestão do INSS em nosso Estado que possui 7 gerências e 143 agências em 150 municípios”, afirma o coordenador Edivaldo Santa Rita.

“Hoje estamos vivendo um caos, um forno e isso é muito desconfortável para o servidor e para o contribuinte. É assim nas agências do Bonfim, Brotas, Itapuã, Mercês e também em Paripe, no Subúrbio Ferroviário”, complementa Santa Rita.

Lindalva de Jesus, diretora de Saúde do Trabalhador do Sindprev, disse que é impossível trabalhar com uma temperatura ambiente superior a 40 graus no interior das agências. “Não tem como suportar um local sem circulação de ar”, completou.