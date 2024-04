ÁREAS QUILOMBOLAS

MPF pede multa de R$ 10 milhões para Suzano e Inema por briga ambiental no sul da Bahia

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação para suspender a licença ambiental expedida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) que permite à empresa Suzano operar sobre a base florestal em comunidades remanescentes de quilombos nos municípios de Caravelas e Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. Como forma de reparação por danos morais coletivos, a ação pede os envolvidos sejam condenados ao pagamento de R$ 10 milhões, com multa no mesmo valor em caso de não pagamento, em favor das comunidades.