EM ILHÉUS

MPF pede reestabelecimento de prisão preventiva de casal preso com drogas em cruzeiro

Dupla foi liberada em audiência de custódia no início do mês

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com recursos pedindo o reestabelecimento de prisão preventiva do casal preso em flagrante pela Polícia Federal, em Ilhéus, no sul da Bahia, por tráfico de drogas. Em 30 de março, a dupla foi presa com 28 quilos de cocaína. Eles tinham como destino a cidade de Barcelona, na Espanha. Os recursos devem ser julgados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília.