EM ILHÉUS

Casal preso com drogas em cruzeiro é liberado em audiência de custódia

Dupla embarcou no Rio de Janeiro e tinha como destino Barcelona

O casal que foi preso transportando 28 kg de cocaína para a Espanha em um navio de cruzeiro foi liberado em audiência de custódia, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O flagrante aconteceu no último sábado (30), na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, após ações de inteligência. Os investigados embarcaram no Rio de Janeiro e tinham como destino final a cidade de Barcelona.