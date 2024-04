NESTE MÊS

MPF doação de poltronas e veículos em Salvador

O Ministério Público Federal (MPF) na Bahia irá doar, durante abril, poltronas e veículos. Interessados devem se manifestar mediante o modelo constante no Anexo I do Edital Nº 02/2024 e Edital Nº 05/2024, por meio do link Protoclo MPF, até o dia 29 de abril. A lista completa dos objetos pode ser conferida por meio de cada edital.