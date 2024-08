MANDADOS

Operação nacional contra violência doméstica e feminicídio tem ações na Bahia

Uma ação nacional de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi deflagrada nesta quinta-feira (1º). As Forças da Segurança Pública da Bahia cumprem ações no estado.

A operação no estado envolve as Polícias Militar, Técnica e Civil, além do Corpo de Bombeiros e a Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev). Durante todo o mês de agosto estão previstos cumprimentos de mandados, ações ostensivas, preventivas e educativas.