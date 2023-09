Operação para combater tráfico em Águas Claras já tem seis mortos e 15 presos

Segundo a polícia, as seis pessoas que morreram resistiram à prisão. Feridos, chegaram a ser socorridos para o hospital, mas não sobreviveram. Entre os mortos está Eduardo dos Santos Cerqueira, mais conhecido como 'Firmino', que era acusado de ser uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro. Ele é apontado por ser o mandante de diversos homicídios ocorridos na localidade.