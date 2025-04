FISZALIZAÇÃO

Operação prende dois e apreende pescados impróprios em feiras de Salvador

Ação policial encontrou peixes e camarões em más condições, além de armas e máquinas caça-níqueis

Dois homens foram presos em flagrante durante a Operação Pescados, realizada nesta quarta-feira (16) em feiras livres de Salvador. A ação, coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), teve como objetivo combater a venda de produtos impróprios para consumo e resultou ainda na condução de cinco pessoas e em diversas apreensões. >

Um dos detidos foi flagrado portando uma pistola municiada dentro de um veículo, enquanto o outro foi preso por comercializar mercadorias impróprias para consumo. As fiscalizações ocorreram nas feiras de São Joaquim e Sete Portas, onde foram encontrados peixes e camarões armazenados de forma inadequada, além de caranguejos juvenis, cuja captura e venda são proibidas por lei ambiental. >

A operação contou com a participação de aproximadamente 20 policiais, incluindo equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Segundo os organizadores, novas etapas da Operação Pescados estão previstas para os próximos dias, com fiscalizações em outras feiras da capital baiana.>