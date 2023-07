Operação que investiga advogados cumpre mandados em Barreiras

Uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (5) cumpriu 51 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão em oito estados do Brasil. Um dos mandados foi na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Entre os alvos da operação nos oito estados brasileiros estão sete advogados, dois vereadores e outros dois servidores públicos, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e uso de documento falso.

As investigações identificaram duas organizações criminosas lideradas por advogados que teriam proposto mais de 70 mil ações judiciais em todas as regiões do país, por meio de procurações obtidas de idosos, deficientes e indígenas para, com base nas quais teriam ajuizado uma série de demandas em nome deles contra instituições financeiras.