CONTRA TRANSPORTE CLANDESTINO

‘Operação Transporte Seguro’ já autuou mais de 100 veículos em 2024

Com o objetivo de coibir o transporte clandestino no Aeroporto, Rodoviária e Ferry Boat, principais pontos de saída de Salvador em direção ao interior do estado. A ação é realizada pela Secretaria de Segurança Pública, com a coordenação da Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap) e contou com equipes das Polícias Militar e Civil, além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e de órgãos municipais.