Operário fica ferido após cair de andaime de obra em Salvador

Um operário se feriu após cair de um andaime de uma obra no bairro de Brotas, em Salvador, na manhã desta terça-feira (14). A queda foi de uma altura de cerca de três metros, segundo testemunhas. A obra é para construção de um prédio ao lado de uma igreja.



Outros operários que estavam no local testemunharam o momento em que aparentemente o equipamento em que a vítima estava foi atingida por uma estrutura metálica, despencando. "Eu ouvi um barulho e quando olhamos para lá, vimos o acidente", disse uma das pessoas que testemunhou a queda à TV Bahia. Ele caiu no pátio da igreja e os colegas arrombaram o portão para socorrê-lo.