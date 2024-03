OESTE DA BAHIA

Operário morre após sofrer descarga elétrica ao desligar máquina em obra

Um operário de 41 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica após tentar desligar uma betoneira no povoado de Boqueirão, no município de Serra Dourada. Gilson de Souza Jesus estava operando a máquina em uma obra, quando tomou o choque.

Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), um inquérito foi aberto para investigar a morte. O órgão vai buscar a identificação do empregador de Gilson de Souza Jesus.

O inquérito deverá contar com informações que serão solicitadas ao Departamento de Polícia Técnica, órgão acionado para realizar perícia no local, como o nome do empregador e as circunstâncias em que o acidente de trabalho teria ocorrido.