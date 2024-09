SAÚDE

Orelha externa, média e interna: conheça a função de cada uma

Os cuidados com o aparelho auditivo ganharam destaque nos últimos dias, depois que a apresentadora Adriane Galisteu, 51 anos, compartilhou, em uma entrevista, que tem otoesclerose. A doença leva a uma perda gradativa da audição. Você sabia que existe três tipos de orelhas e quais as funções que elas desempenham?

Se notar qualquer zumbido, sensação de ouvido tampado, perda de audição ou dores frequentes, procure um médico imediatamente para evitar o agravamento de possíveis condições. O otorrinolaringologista do Itaigara Memorial Gabriel Bijos explicou que as orelhas têm basicamente funções auditivas.

"A orelha externa capta o som, que é conduzido pelo conduto auditivo até o tímpano. Então, na orelha média ocorre a amplificação deste som, por meio do tímpano e dos ossículos (martelo, bigorna e estribo). Já no ouvido interno, temos a conversão destas vibrações em impulsos nervosos que levam o som até o cérebro. No ouvido interno, ainda, temos o sistema vestibular, responsável por nosso equilíbrio", explicou.