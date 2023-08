Orla de Salvador recebe caminhada em defesa do aleitamento materno

Crédito: Paulo Macedo

A caminhada de domingo na orla ganhou reforço na manhã deste domingo (6), no trecho entre o Jardim de Alah e o Centro de Convenções de Salvador. Pediatras, mães, pais, crianças, profissionais de saúde e apoiadores participaram de mais uma atividade da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) 2023, de 1º a 7 de agosto.



Com faixas, cartazes, megafones, plaquinhas com frases, bonecos e muita música, o grupo reforçou o slogan da SMAM: “Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham”.

A concentração foi feita com café da manhã solidário no gramado do Jardim de Alah. O evento foi promovido pela Sociedade Baiana de Pediatria (Sobape), em parceria com o Comitê de Aleitamento Materno do Salvador (Coamas), Comitê Estadual de Aleitamento Materno da Bahia (Ceam), Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), Unicef, secretarias Municipal e Estadual de Saúde e hospitais que mantêm bancos de leite.

A presidente da Sobape, Ana Paz, diz que a mulher que amamenta precisa de cuidado e apoio de todos. “Do contrário, é muito difícil atingir o padrão ouro de alimentação infantil, que é o aleitamento materno, por livre demanda desde o nascimento até os seis meses e sustentado até 2 anos, com alimentação complementar”, frisa, convidando toda a sociedade para aderir à causa que só traz benefícios à saúde e à vida.

Presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sobape, a pediatra Rosângela Barboza Farias reforçou o tema da SMAM 2023 e fez um pedido para que todos os dirigentes de empresas se unam à rede de apoio às mulheres que retornam ao trabalho e amamentam.

“É preciso oferecer salas de amamentação e espaços adequados para a ordenha e acondicionamento do leite em geladeiras e freezers, para que essa mãe retorne ao trabalho, mantenha sua produtividade de forma mais segura e tranquila”, explica. A pediatra destaca que a criança amamentada é mais saudável, se recupera mais rápido em caso de doenças e faz com que as mães tenham muito menos ausências no trabalho. “Ganham as crianças, ganham as mães, ganham as empresas e a sociedade”, pontua.

Saúde mental

A psicanalista Claudia Mascarenhas, presidente do Departamento de Saúde Mental da Sobape, reafirmou que “o aleitamento materno tem uma relação absoluta com a saúde mental porque é um momento especial de construção do vínculo da mãe com o bebê e do bebê com toda a sua família. É o momento da troca de olhares e afeto, da construção da imagem da mãe para o bebê. É uma oportunidade de desenvolvimento integral do bebê e, principalmente, relativo à sua saúde mental”.