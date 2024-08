MÚSICA DURANTE A PASSAGEM

Orquestra no metrô: estações Rodoviária e Pituaçu terão apresentações de música clássica neste mês

Terão apresentações do quinteto de metais Bahia Brass e a do Grupo de Percussão da UFBA

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 08:58

A CCR, responsável pelo metrô de Salvador, iniciou em agosto o CCR Mobility Music, maior projeto de música clássica já realizado no País. A iniciativa levará mais de 244 apresentações gratuitas para estações de metrô e trens e aeroportos geridos pelo conglomerado.

O projeto terá início em Salvador, com apresentações programadas do quinteto de metais Bahia Brass e a do Grupo de Percussão da UFBA. De 6 a 16 de agosto, a estação Rodoviária será o palco para apresentação das cameratas, das 7h às 9h e das 17h às 19h, já entre os dias 20 e 30 de agosto as apresentações serão realizadas na estação Pituaçu, nos mesmos horários.

“Em um ano em que celebramos 10 anos do Instituto CCR, estamos lançando um projeto especial que reforça o nosso compromisso de promover a mobilidade social por meio da cultura. Nossas estações e aeroportos, que recebem milhões de pessoas diariamente, se transformarão em palcos para democratizar o acesso à música clássica”, destaca a diretora-executiva do Instituto CCR, Renata Ruggiero.

O projeto é produzido pela LMX Produções, com direção artística do maestro Rodrigo Vitta e direção geral de Lion Andreassa. Todas as atividades serão adaptadas para atender às necessidades de pessoas com deficiências motoras, auditivas e visuais.

“O CCR Mobility Music é o maior programa de música de câmara no Brasil que veio para disseminar a música clássica de qualidade sem quaisquer fronteiras ou diferenças. Nossa ideia é mostrar que, assim como aconteceu no passado, na época dos grandes compositores, todas as pessoas podem ter acesso a esse estilo musical tocado por grandes grupos e, claro, poder se divertir bastante. Afinal, música é linguagem universal”, ressalta o Maestro Rodrigo Vitta.

SERVIÇO

Local: CCR Metrô Bahia | Salvador (BA)



CCR Metrô Bahia | Salvador (BA) Estações:



Rodoviária: 6 a 16 de agosto



6 a 16 de agosto Pituaçu: 20 a 30 de agosto



20 a 30 de agosto Horários: 7h às 9h e 17h às 19h (duas apresentações/dia)



Sobre as atrações

Quarteto de Cordas da Bahia: liderado pela violinista Dâmaris dos Santos, finalista do concurso Prelúdio, edição 2017, promovido pela TV Cultura. O grupo iniciou suas atividades em 2020, tendo se apresentado na UFBA e no Teatro Castro Alves.

Grupo de Percussão da UFBA: surgiu na década de sessenta, nos festivais da Semana Santa que aconteciam todos os anos, formado por professores da Escola de Música que tocavam composições novas da época. O trabalho do grupo é voltado para experimentar composições e adaptações em instrumentos como marimba, vibrafone, xilofone, tímpanos, caixa clara, bombo, tom-toms, pratos, triângulo, entre outros.