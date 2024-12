CONCHA ACÚSTICA

Osba anuncia sessão extra de 'OSBREGA Concerto do Amor - Volume 2' após ingressos esgotarem

Ingressos custam a partir de R$ 30

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) anunciou que fará uma sessão extra do espetáculo "OSBREGA Concerto do Amor - Volume 2". A apresentação será no dia 11 de janeiro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

Os bilhetes para o concerto estão à venda com preços que variam de R$ 30 a R$ 60. A regência será do maestro Carlos Prazeres, e o evento contará ainda com as presenças dos cantores Almério e Mãeana, além de participações especiais dos músicos da Osba, Mário Soares e Djalma do Nascimento, além da soprano Maria Carla Pino Cury.