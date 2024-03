TRADIÇÃO

Osba faz Concerto de Páscoa na próxima semana no TCA

Apresentação será na Sala do Coro

Publicado em 21 de março de 2024 às 08:39

Osba Crédito: Fernando Gomes/Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia faz o seu tradicional Concerto de Páscoa na próxima quinta-feira (28), às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Com a regência do maestro Carlos Prazeres, o programa da apresentação traz em destaque obras do compositor alemão da era barroca Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Os ingressos para a apresentação estarão à venda a partir das 14h, da próxima segunda-feira (25), pela plataforma online Sympla e pela bilheteria do TCA, nos valores de R$20 (inteira) e R$10 (meia).

O maestro Carlos Prazeres conta que o programa para este Concerto de Páscoa da OSBA foi cuidadosamente pensado para que o ouvinte possa entrar de forma especial no universo que essa data nos proporciona. “Vamos imergir no sentimento pascal, que é um sentimento de renovação e que vai muito além do caminho espiritual escolhido ou seguido por cada um, independentemente de religião”, afirma o regente da OSBA.

O concerto terá como solistas a soprano paranaense Marília Vargas, a mezzo-soprano paranaense Kismara Pezzati, o tenor paranaense Vitorio Scarpi, o baixo paulista Anderson Barbosa, além do chefe de naipe dos trompetes da OSBA, o trompetista baiano Heinz Schwebel.

Junto aos solistas convidados, a OSBA mergulha em um repertório de composições de Johann Sebastian Bach, passando pelas Cantatas BWV 105 e BWV 51, pela incrível ária “Erbarme Dich” da Paixão Segundo São Mateus e finalizar com o júbilo do coro “Jesus bleibet meine Freude” da Cantata BWV 147. Neste programa, segundo o maestro, “a gente vai respirar fundo e sair deste concerto com uma experiência de uma renovação mística interior”.

Osba

Criada em 30 de setembro de 1982, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) é um corpo artístico do Teatro Castro Alves e que teve seu processo de publicização consolidado em abril de 2017. Desde então, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) – entidade sem fins lucrativos qualificada como Organização Social (OS) – realiza a gestão da OSBA, que permanece como corpo artístico público, sendo mantida com recursos diretos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-BA) e Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Serviço

O que: Concerto de Páscoa

Quando: 28 de março, 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Vendas pela plataforma Sympla e bilheteria do TCA, a partir das 14h do dia 25 de março

Solistas: Anderson Barbosa (baixo), Heinz Schwebel (trompete), Kismara Pezzati (mezzo-soprano), Marilia Vargas (soprano) e Vitorio Scarpi (tenor).

Programa:

J. S. BACH – Cantata BWV 51 (Jauchzet Gott in allen Landen!)

J. S. BACH – Ária “Erbarme Dich” da Paixão segundo São Matheus

J. S. BACH – Cantata Nº 105 (Herr, gehe nicht ins Gericht)