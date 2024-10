SOLIDARIEDADE

Osid lança nova linha de biscoitos com vendas destinadas à escola fundada por Santa Dulce

O Centro de Panificação Santa Dulce, das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), promoveu na tarde deste sábado (19), o evento de lançamento da nova linha de biscoitos da marca Dulce Natura. O evento, realizado na praça de alimentação do Shopping Bela Vista, contou com apresentações musicais da cantora Gilmelândia e da Camerata Santa Dulce, formado por alunos e ex-alunos da escola do Anjo Bom - iniciativa realizada em parceria com os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba).