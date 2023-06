Outback inaugura unidade com 500m2 e área de bar no Salvador Shopping

Crédito: Divulgação

O Outback Steakhouse inaugurou nesta segunda-feira, 19 de junho, a sua unidade no Salvador Shopping. Por volta das 11h30, foi realizada a cerimônia de corte do laço, com direito ao “grito de guerra” de parte dos 70 colaboradores contratados para a operação. Na oportunidade, o sócio regional da empresa, Marcelo Xavier, e a sócia-proprietária da unidade, Jussara Ferreira, doaram R$ 20 mil em gift cards para os representantes do Martagão Gesteira, Nadson Santana, diretor de Ações Estratégicas da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do hospital), e Lareyne Almeida, gerente de Captação de Recursos.

O Hospital irá comercializar os cartões para arrecadar fundos para seus projetos. Cada gift doado tem o valor de R$ 100 e as vendas serão realizadas diretamente pela instituição. Após a compra, o público poderá usar o cartão em qualquer unidade Outback.

Novo layout

A loja do Outback no Salvador Shopping é a quarta em operação na Bahia – as outras são no Shopping da Bahia, Shopping Barra e Parque Shopping – e a de número 150 da marca no país. A nova unidade tem 576 m², capacidade para 200 lugares e layout contemporâneo, incluindo uma área de bar repaginada. O espaço fica no piso térreo do centro de compras, localizado na Avenida Tancredo Neves, Caminho das Árvores.

O cardápio manteve pratos conhecidos do público, com opções para almoço, jantar e happy hour, como a Bloomin’ Onion (famosa cebola gigante) e a Junior Ribs (costela suína grelhada em chama aberta, temperada com blend de especiarias).

Funcionamento: