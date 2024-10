SAÚDE

Outubro Rosa: veja onde fazer mamografia de graça na Bahia

Mulheres podem realizar o exame em Salvador, na Região Metropolitana e no interior do estado; confira

Da Redação

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 05:00

Outubro é o mês de conscientização do controle ao câncer de mama Crédito: Leonardo Rattes/Saúde GovBA

Até o final de outubro, mês de conscientização do controle ao câncer de mama, diversas organizações lançam ações visando a prevenção da doença. A oferta de exames gratuitos de mamografias é uma delas. O CORREIO listou locais onde as mulheres podem ter o serviço de forma gratuita. Confira:

Secretaria de Saúde do Governo do Estado da Bahia (Sesab):

Até o final do mês, a Sesab ofertará 30 mil mamografias em todo o estado. Para participar, é necessário realizar o agendamento no site oficial da campanha (http://outubrorosa.saude.ba.gov.br), onde as mulheres podem escolher o local, a data e o turno do exame. As pacientes precisam atender aos critérios de elegibilidade, como ter entre 40 e 69 anos, não ter realizado mamografia no último ano e não ter feito cirurgia de mama. No dia do exame, é indispensável apresentar documentos como RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Salvador:

UNEB - Cabula;

Mansão do Caminho - Pau da Lima;



OAF - Liberdade;



Salvador Norte Shopping - São Cristóvão;



Lar Harmonia - Piatã;



Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras - Cajazeiras;



Policlínica de Escada - Escada;



Centro de Atenção à Saúde Prof. Dr. José Magalhães Neto (CAS) - Parque Bela Vista;



Vila Militar - Dendezeiros;



Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública - Cabula;



Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos - Largo de Roma;



Centro Estadual de Oncologia (Cican) - Brotas.



Interior da Bahia

As Policlínicas Regionais de Saúde instaladas nos municípios de Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê, Jequié, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Valença, Paulo Afonso, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jacobina, Itabuna, Ilhéus, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Barreiras, Ribeira do Pombal, Eunápolis, Brumado, Itaberaba, Serrinha, Santa Maria da Vitória e São Francisco do Conde ofertarão vagas extras para os municípios consorciados agendarem exames de mamografia ao longo do mês.

Maternidade Regional de Camaçari (MRC)

Unidade da Sesab, a Maternidade Regional de Camaçari intensifica as ações voltadas à saúde da mulher. Entre as atividades oferecidas, estão a disponibilização de mais de 800 mamografias, além de palestras e ações de conscientização com trabalhadoras, pacientes e acompanhantes.

As atividades programadas para o Outubro Rosa na maternidade incluem também palestras informativas sobre o câncer de mama, que acontecerão na última semana do mês, complementando as ações de conscientização e prevenção.

Rede Mater Dei de Saúde

Com a campanha “Laços: Uma campanha de Outubro Rosa”, Rede Mater Dei de Saúde oferecerá um mutirão de exames gratuitos de mamografia para mulheres no dia 23 de novembro, data em que também os homens serão contemplados com exames de PSA gratuitos. Todas as ações da campanha Laços têm como foco o autocuidado e a prevenção do câncer de mama e de próstata.

Câncer de mama é o segundo mais comum entre mulheres

Depois dos tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres em todo o Brasil. A previsão do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para cada ano do período de 2023 a 2025 é de 73.610 novos casos, com uma taxa de incidência ajustada de 41,89 casos para cada 100 mil mulheres.

Na Bahia, somente em 2023, foram registrados 4.230 casos da doença em cada grupo de 100 mil mulheres. “Os números revelam que precisamos promover a conscientização coletiva sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce do câncer de mama”, afirmou o presidente da Academia Brasileira de Mastologia e diretor médico do Hospital Mater Dei Salvador, Ezio Novais.

De acordo com o especialista, os principais sintomas do câncer de mama incluem nódulos ou endurecimentos na mama ou axilas, alterações na pele da mama, dor ou desconforto e mudanças no tamanho ou formato dos seios. No entanto, em estágios iniciais, o tumor pode não apresentar nenhum sintoma. “É por isso que as consultas e exames de rotina são tão importantes, já que a detecção precoce aumenta em até 95% as chances de cura”, pontuou.

Para contribuir com a prevenção do câncer de mama, alguns cuidados são recomendados, como evitar excesso de peso corporal; diminuir o consumo de álcool; a adoção de uma alimentação nutritiva e a prática de atividades físicas regularmente.