CÂNCER DE MAMA

Ação da Saúde preenche mais de 90% das vagas de mamografias gratuitas

Em quatro dias, foram cerca de 28 mil exames agendados

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 14:47

Campanha de Outubro Rosa da Sesab Crédito: Leonardo Rattes I Saúde GovBA

A campanha de Outubro Rosa da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) já preencheu mais de 90% das vagas disponibilizadas para as 30 mil mamografias gratuitas a serem realizadas ao longo do mês. O projeto começou na última terça-feira (1º), e já tem em torno de 28 mil exames agendados.

O objetivo da campanha é diagnosticar precocemente o câncer de mama em mulheres entre 40 e 69 anos, essencialmente as que não tenham feito mamografia ou cirurgia de mama no último ano. O projeto atende mulheres de Salvador e do interior do estado, e recebe agendamentos pelo site, com local, data e turno do atendimento.

Para fazer o exame, é só agendar, e levar RG, cartão do SUS e comprovante de residência para apresentar. Os atendimentos acontecem de segunda a sábado, entre 7h e 18h, em diversos locais, que podem ser checados no site da campanha.

O foco principal é na mamografia, mas em casos de diagnóstico identificado ou alterações indicadas no exame, o projeto também oferecerá exames complementares para tratamento da condição. “A oferta do serviço não se resume à mamografia. Garantiremos que a mulher tenha seu tratamento completo”, comentou Roberta Santana, secretária da Saúde do Estado.

Policlínicas Regionais de Saúde de diversos municípios abrirão vagas extras para agendamento de mamografias durante todo o mês. As cidades participantes são Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê, Jequié, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Valença, Paulo Afonso, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jacobina, Itabuna, Ilhéus, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Barreiras, Ribeira do Pombal, Eunápolis, Brumado, Itaberaba, Serrinha, Santa Maria da Vitória e São Francisco do Conde.