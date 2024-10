ELAS POR ELAS

Limpurb pinta caminhões em alusão ao Outubro Rosa

Iniciativa tem o objetivo conscientizar o maior número de pessoas sobre o câncer de mama e de colo de útero

Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 17:33

Compactadores coloridos fazem parte de ação de conscientização sobre o câncer de mama Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma novidade um tanto chamativa passará pelas ruas de Salvador a partir deste sábado (12). Dois caminhões cor-de-rosa serão responsáveis pela coleta de lixo em oito bairros soteropolitanos como parte da campanha do Outubro Rosa. A ação, realizada pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), tem o objetivo de conscientizar o maior número de pessoas sobre o câncer de mama e de colo de útero.

Há mais de quatro anos, um número de caminhões são exclusivamente plotados na cor rosa, que representa o mês de conscientização. A cada edição, a Limpurb define um tema específico. Em 2024, a empresa escolheu ‘Elas por Elas: Uma por todas e todas pela prevenção’, com o objetivo de sensibilizar mulheres para a importância da união e do incentivo da realização de atividades de prevenção.

A entrega dos compactadores alusivos ao Outubro Rosa foi feita nesta sexta-feira (11), na sede da Limpurb, situada no Porto Seco, às margens da BR-324. O chefe de gabinete do órgão, Fabio Paiva Carvalho, ressaltou a importância da iniciativa. “É a forma que a Limpurb encontrou de participar e sensibilizar as pessoas da importância sobre o assunto. São mais de 4 anos e virou tradição aqui, fomentar e ajudar a disseminar campanhas como essa e outras, a exemplo do Setembro Amarelo e Novembro Azul”, disse.

Os caminhões cor-de-rosa passarão pelos seguintes bairros soteropolitanos: São Rafael, Sete de Abril, Morada da Lagoa, Boca da Mata, Barra, Ondina, Rio Vermelho e Amaralina. A circulação ocorrerá todos os dias, de 6h às 17h. Além do compactador colorido, os garis receberam uma temática para o trabalho.

Uma delas é Charlene Roberta Franco, 40 anos, que trabalha na Limpurb há dois anos e nove meses. É a terceira vez que ela participa de ações com caminhões temáticos. “É muito importante participar desse projeto porque eu estou ajudando as mulheres a se conscientizarem sobre as doenças. Eu me sinto muito orgulhosa e feliz em fazer parte desse projeto”, disse.

Colega de Charlene há menos de um mês, Eliane dos Santos Lima, 31, destaca a relevância de participar da iniciativa pela primeira vez. “Fazer parte dessa ação é importante para conscientizar e ajudar as mulheres a fazer os exames e se prevenir”, afirmou.

Em paralelo a essa iniciativa, a Limpurb fará uma palestra de conscientização no dia 24 de outubro para as servidoras. “Hoje, com mais de 4 mil profissionais atuando na limpeza urbana, as mulheres com certeza têm destaque no serviço de varrição de vias e limpeza de praias por toda a cidade.”

Além disso, prefeitura de Salvador promove uma série de ações de prevenção e conscientização. Entre elas, está a iluminação de dois pontos pontos da cidade: os monumentos Arcos da Ladeira Montanha, no Comércio, e Clériston Andrade, na Avenida Garibaldi serão iluminados com a cor rosa.

Câncer de mama é o segundo mais comum entre mulheres

Depois dos tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres em todo o Brasil. A previsão do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para cada ano do período de 2023 a 2025 é de 73.610 novos casos, com uma taxa de incidência ajustada de 41,89 casos para cada 100 mil mulheres.

Na Bahia, somente em 2023, foram registrados 4.230 casos da doença em cada grupo de 100 mil mulheres. “Os números revelam que precisamos promover a conscientização coletiva sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce do câncer de mama”, afirmou o presidente da Academia Brasileira de Mastologia e diretor médico do Hospital Mater Dei Salvador, Ezio Novais.

De acordo com o especialista, os principais sintomas do câncer de mama incluem nódulos ou endurecimentos na mama ou axilas, alterações na pele da mama, dor ou desconforto e mudanças no tamanho ou formato dos seios. No entanto, em estágios iniciais, o tumor pode não apresentar nenhum sintoma. “É por isso que as consultas e exames de rotina são tão importantes, já que a detecção precoce aumenta em até 95% as chances de cura”, pontuou.

Para contribuir com a prevenção do câncer de mama, alguns cuidados são recomendados, como o excesso de peso corporal; diminuir o consumo de álcool; a adoção de uma alimentação nutritiva e a prática de atividades físicas regularmente.

O Ministério da Saúde recomenda a realização do exame de mamografia a cada dois anos a partir dos 50 anos de idade. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia consideram que o exame deve ser feito anualmente, a partir dos 40 anos. A mamografia contribui para a detecção precoce do câncer de mama e consequentemente reduz a mortalidade pela doença, já que as chances de sucesso do tratamento são ampliadas quando o tumor é tratado de forma menos agressiva em estágios iniciais.