CRIME

Paciente denuncia médico por estupro durante consulta em Itabuna

Uma paciente denunciou um médico por estupro, no município de Itabuna, no sul do estado. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade nesta terça-feira (9).

De acordo com a Polícia Civil, há outras duas ocorrências registradas contra o médico Antônio Mangabeira Franca na Deam e na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). O homem foi denunciado pelo crime de importunação sexual, praticado nos dias 6 de julho e 15 de setembro de 2023, e por estupro nesta terça-feira. A clínica onde ocorreu os crimes fica localizada no bairro do Pontalzinho.