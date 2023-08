Padrasto e mãe são presos por agredir e violentar adolescentes na Bahia

Um casal foi preso acusado de agredir e violentar duas irmãs adolescentes, na cidade de Santa Cruz da Vitória, no sudoeste da Bahia. Os autores dos crimes foram presos em flagrante no sábado (5).



As irmãs de 11 e 14 anos eram violentadas pelo padrasto e agredidas pela mãe. Em nota, a Polícia Militar informou que militares da 63ª CIPM foram acionados para averiguar denúncia de agressão contra duas crianças no povoado Vila Nova, zona rural da cidade. Os policiais foram até o local acompanhados de duas conselheiras tutelares.