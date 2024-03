MOMENTO INÉDITO

Padre lava pés de mulher trans e refugiado da Venezuela na Igreja do Bonfim

Pela primeira vez, uma mulher trans participou da cerimônia do lava-pés na Basílica Santuário Senhor do Bonfim. O momento aconteceu na noite dessa qunta-feira (28), durante a Santa Missa da Ceia do Senhor, que faz parte da programação da Semana Santa, para os católicos.