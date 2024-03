DOMINGO DE PÁSCOA

Padre passa mal em altar durante missa de Páscoa em Salvador

Um padre passou mal e precisou ser atendido durante a celebração de uma missa neste domingo de Páscoa (31), em Salvador. De acordo com a assessoria de comunicação da Arquidiocese, o padre José Abel Pinheiro sofreu uma queda de pressão durante a celebração na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Centro Histórico.