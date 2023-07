Padre Ronaldo, da Igreja do Santo Antônio, morre aos 62 anos

Padre Ronaldo foi nomeado pároco da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo em 2002. Crédito: Divulgação/Arquidiocese de Salvador

O padre Ronaldo Marques Magalhães, da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, morreu aos 62 anos, em Salvador, nesse domingo (9). A informação foi divulgada pela Arquidiocese de Salvador, que não informou a causa da morte.



O velório será nesta segunda feira (10), a partir das 6h, na Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Haverá Missas às 7h, às 9h, às 11h e às 15h, na Igreja Matriz.



Segundo a arquidiocese, atendendo ao pedido expresso pelo padre, o corpo será transladado até a Catedral de Santa Águeda, em Pesqueira – PE, sua cidade natal, onde acontecerá o velório. O sepultamento será no cemitério local, na terça-feira (11), em horário que, posteriormente, será divulgado.

Padre Ronaldo foi ordenado presbítero da Ordem dos Frades Pregadores (Dominicanos), na Arquidiocese de São Paulo – SP, no dia 25 de janeiro de 1997 (26 anos de sacerdócio). No ano 2000 foi nomeado vigário paroquial na cidade de Cruz das Almas, e em 2002 foi nomeado pároco da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. No ano de 2012 foi incardinado na Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

Além do trabalho na paróquia, atualmente, exercia a função de vigário forâneo da Forania 1 e era membro do Conselho Presbiteral da Arquidiocese Primacial do Brasil.