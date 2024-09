SEGURANÇA

Padre suspende missas após igreja ser furtada no Tororó

As missas estão suspensas na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Tororó. Na quarta-feira (4), cerca de uma hora antes da celebração, fiéis encontraram o local arrombado e revirado. Os bandidos levaram a mesa de som com oito saídas, o aparelho de som, cinco microfones, quatro cálices, quatro castiçais banhados a ouro e um ventilador.