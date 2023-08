Pai de jovem morto em Dias D´Ávila diz que filho estava 'no local errado e na hora errada'

Gabriel Araújo tinha 16 anos e foi assassinado enquanto jogava futmesa em Dias D´Ávila. Crédito: Reprodução

O jovem Gabriel Araújo Melo Frik dos Santos, de 16 anos, assassinado no bairro Urbis, em Dias D'Ávila, na última segunda-feira (21), era jogador de futebol e tinha passado a frequentar a praça onde foi vítima de disparos de arma de fogo recentemente para continuar jogando futebol com seu grupo de amigos. O pai acredita que todo o pesadelo que está enfrentando há mais de dois dias é resultado de uma infeliz fatalidade.

"Ele estava no local errado e na hora errada. Ele e os outros meninos brincavam aqui no campo, mas como a escolinha começou a treinar lá, eles passaram a jogar na praça. Isso nunca aconteceu naquela pracinha, [isso] de chegarem atirando. Em outras aqui no bairro já aconteceu", conta o pai de Gabriel, o encanador industrial Wilson dos Santos, de 44 anos.

Devastado, Wilson preferiu dar entrevista via mensagens e afirmou que a perda do filho havia deixado toda a família sem chão. "[Estamos] arrasados, sem chão. Destruiu com nossas vidas. Quando você tem um ente querido com alguma doença, você já vai se preparando. Quando está na vida errada, você já sabe qual vai ser o destino. Mas um jovem com um futuro pela frente fica difícil de se reerguer", destacou.

Ele ainda relembrou quando viu o filho pessoalmente, no início de junho deste ano. Por trabalhar viajando, Wilson mantinha contato com Gabriel por vídeo chamada. A última vez foi no domingo. Na segunda-feira à noite, quando o caso aconteceu, o jovem estava jogando futmesa. Aliado ao futebol, era um dos esportes que ele gostava.

"Gabriel era um menino do bem, estava sempre fazendo piada comigo e com minha esposa, com todos era educado, respeitador. Gostava de jogar futebol, videogame, tudo que um adolescente na idade dele gosta de fazer", detalha o pai.

Procurada para informar se houve atualizações nas investigações da morte de Gabriel, a Polícia Civil não respondeu até o fechamento desta matéria.