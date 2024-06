MAUS TRATOS

Pai e mãe são presos após morte de bebê com desnutrição e anemia em São José do Jacuípe

Casal foi preso em flagrante após constatar maus-tratos que contribuíram para o óbito

Publicado em 11 de junho de 2024 às 16:24

Um homem e uma mulher foram presos pela morte de uma criança em São José do Jacuípe, no centro norte da Bahia. O casal é suspeito de, por intermédio da violação de direitos básicos da criança, contribuir para o óbito da filha, Sarah de Oliveira Aragão, de um ano e meio, no último sábado (8).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram a partir do contato de profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capim Grosso. Desconfiada dos motivos da morte de Sarah, que chegou a ser submetida a manobras de reanimação, a equipe buscou o plantão da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Jacobina. Os policiais apuraram, então, que a vítima já havia dado entrada em uma unidade de saúde por desnutrição e anemia.

Ainda segundo a apuração da equipe nos registros médicos, Sarah nasceu prematura, o que pode ter sido decorrente do tabagismo de sua mãe no curso da gestação. A Polícia Civil descobriu também que, antes da morte, o bebê sofreu com vômitos e febre por pelo menos uma semana, sem ser levado até uma unidade de saúde.