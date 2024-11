HOMEM FOI PRESO

Pai perde controle de carro e prensa filhos contra a parede de casa na Bahia; vítimas morreram

Crianças tinham apenas 2 anos

Um homem foi preso em flagrante após perder o controle da direção do carro e prensar os filhos contra a parede de casa em Casa Nova, no Vale São-Franciscano da Bahia. As vítimas eram gêmeos de 2 anos e não resistiram aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, Gael Ravi Alves dos Santos e Cael Levi Alves dos Santos estavam na companhia da mãe e aguardavam a chegada do pai. Próximo à residência da família, no distrito de Santana do Sobrado, na zona rural do município, o homem teria perdido o controle do veículo devido a uma pane mecânica. Sem conseguir frear ou desviar, o carro acabou prensando as vítimas contra a parede da casa.