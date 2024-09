VIOLÊNCIA

Pai que tentou matar filho de 4 anos em Salvador tem prisão preventiva decretada

Crime aconteceu dentro de barco e foi gravado por ele com um celular

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 12:25

Adilson Gomes Pereira dos Santos Crédito: Reprodução

A Justiça decretou nesta sexta-feira (27) a prisão preventiva do pescador Adilson Gomes Pereira dos Santos, que esfaqueou o filho de 4 anos, em Salvador, na última quarta-feira. A prisão preventiva tem prazo de 90 dias, ao final dos quais deve ser analisada novamente pela Justiça.

A decisão, tomada após audiência de custódia, determinou que o pescador seja encaminhado para avaliação psiquiátrica e, se necessário, que ele receba tratamento médico adequado.

"O tratamento deverá ser realizado por equipe especializada, respeitando-se a dignidade e os direitos fundamentais do custodiado, com reavaliações periódicas para ajuste ou cessação da medida conforme a evolução do quadro clínico", diz trecho da decisão.

O crime aconteceu na madrugada de quarta. Segundo amigos do suspeito ouvidos pela TV Bahia, ele levou o garoto de 4 anos para alto mar em um barco, atingiu a criança com um facão e depois tentou se matar. O crime teria sido motivado por um desejo de se vingar da mãe do menino, que se separou dele. Ele gravou a cena com o celular e as imagens circularam nas redes sociais. Amigos acreditam que o pescador teria sofrido um surto.