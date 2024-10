ENTÃO É NATAL

Pais e crianças têm clima de festa antecipado com a chegada do Papai Noel em shopping

Vitor Rocha

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 21:40

Evento ocorreu na praça central do Shopping Itaigara Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A magia natalina chegou mais cedo para as famílias que compareceram ao Shopping Itaigara nesta terça-feira (29). Durante a inauguração da decoração de natal no estabelecimento, avós, pais e crianças puderam acompanhar uma apresentação do Bom Velhinho e seus ajudantes. Além do encontro com o Papai Noel, os pequenos também puderam andar em uma roda-gigante, brincar em balanços de renas e na piscina de bolinhas integrada à árvore de natal.

Sob o tema "Tempo de Magia e Diversão", músicas natalinas tomaram conta do térreo do shopping durante a apresentação dos ajudantes do Noel. Os companheiros coloriam o gramado verde da praça central com suas vestimentas vermelhas e douradas, enquanto as crianças olhavam extasiadas pelo ambiente decorado com luzes, bolas e laços que remetem ao feriado de 25 de dezembro. No centro do espaço, uma grande árvore de natal tinha uma placa indicando a contagem regressiva para o feriado: 57 dias.

A distância para a festa cristã não impediu o Bom Velhinho de descer a escada rolante do shopping, cumprimentar as crianças ao redor da praça e espalhar o espírito natalino ao público. “Feliz Natal”, exclamou. Intérprete do Natanael, ajudante responsável por levar as cartinhas dos pequenos ao Papai Noel, o bailarino Antônio Carlos Neves, 30, contou que o evento é importante para preservar a magia do natal no olhar infantil. “Viemos trazer a felicidade para as crianças não apenas daqui [do Itaigara], mas de diversas regiões da cidade. Deixar a ludicidade permanecer no coração dessas crianças”, disse.

Animada para o natal deste ano, Ana Beatriz Marim gostou muito da apresentação e já revelou o que vai pedir de presente para o Papai Noel. “Eu quero uma boneca que fala”, afirmou. Mãe da garota, a dona de casa Letícia Marim, 43, disse que veio para o shopping apenas para vivenciar o clima natalino junto da filha. “O natal é um momento em que fazemos memórias. Eu quero criar uma infância de recordações para ela”, relatou.

Após a apresentação, o Bom Velhinho ficou a postos para receber os pedidos e tirar fotos com as crianças. O pequeno Felipe Messeder, de 3 anos, desejou uma cobra de presente para o feriado do dia 25 de dezembro, mas, apesar de ter assistido a apresentação inteira, não quis tirar o retrato com o Papai Noel na sessão de fotos. “Estou com vergonha”, revelou timidamente. Apesar de ser reservado, a médica Renata Messeder, 35, mãe do menino, contou que o garoto é apaixonado pelo clima natalino. “Quando está perto do natal ele fica perguntando ‘Mamãe, quando chega o natal?’. Por conta disso, sempre vamos para essas inaugurações de shopping”, afirmou.

As crianças presentes no bairro do Itaigara também puderam brincar gratuitamente com equipamentos temáticos de natal. Enquanto a pequena Tess Cardoso se aventurava no balanço personalizado de rena, a arquiteta Marcela Cardoso, ressaltava como o período natalino é importante para a relação entre mãe e filha. “O natal para nós é união, amor e família reunida”, disse.

Na piscina de bolinhas integrada à árvore natalina, Guilherme Silva, de 8 anos, brincava de mergulho. “Eu quero um cachorro de estimação”, revelou o garoto. Irmão do menino, o motorista Hugo Silva afirmou que o espaço traz uma distração para os pequenos que vai além do clima natalino. “Ele não para quieto. Esses brinquedos fazem as crianças quererem vir aqui independente do natal”, destacou.

EVENTOS NATALINOS EM OUTROS SHOPPINGS

Salvador Piedade: 01/11, às 16h30.

Shopping Barra: 07/11, às 18h.

Parque Shopping: 16/11 (ainda não foi divulgado horário).

Shopping Paralela: 09/11, às 17h.

Boulevard Shopping Camaçari: 10/11, às 16h.

Shopping da Bahia: 10/11, às 15h.

Salvador Shopping: 06/11, às 19h.

Salvador Norte Shopping: 09/11, às 18h.

Shopping Bela Vista: 03/11, às 18h.