Palhaços do Rio Vermelho anunciam data para 2024

O ano ainda nem acabou, mas os carnavalescos de plantão já podem ficar ansiosos. O Movimento Cultural Palhaços do Rio Vermelho foi um dos que já confirmou a data na agenda: dia 27 de janeiro, a partir das 19h.



A data foi anunciada pela organização, em sua página no Instagram, no último sábado (23). “Vamos viver essa fantasia mais uma vez”, publicaram. “Só vem!”, completam.



O tradicional cortejo de palhaços desfila no bairro do Rio Vermelho há pouco mais de uma década. Nesse período, “Os Palhaços”, como são popularmente chamados, se tornaram um dos principais símbolos do pré-Carnaval em Salvador.