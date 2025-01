AÇÂO

Palhaços vão conscientizar sobre saúde mental no metrô de Salvador

Quatro estações vão receber o evento

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 10:21

Metrô Crédito: Ulisses Dumas/Divulgação

Em comemoração ao Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental, a CCR Metrô Bahia realiza, nesta semana, a ação "Parada da Alegria", um evento com palhaços que vai tratar da importância do tema. >

O evento especial ocorrerá na terça-feira (28) e na quarta-feira (29), em diferentes estações do sistema metroviário. No primeiro dia, as atividades acontecerão nas estações Acesso Norte, das 7h às 9h, e Pirajá, das 16h30 às 18h30. Já no segundo dia, será a vez das estações Aeroporto e Lapa, nos mesmos horários. >

Durante a ação, a dupla de palhaços irá conversar com os passageiros sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e também distribuirá mensagens de acolhimento, motivação e empoderamento por meio da "Caixa da Alegria". A iniciativa busca reforçar o cuidado com o bem-estar emocional dos mais de 400 mil clientes que utilizam as estações metroviárias diariamente.>

A CCR Metrô destaca que o compromisso com a saúde mental é uma prioridade da empresa. Os Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) do sistema metroviário são treinados para acolher pessoas em situações de vulnerabilidade emocional e crises de ansiedade, entre outros momentos delicados. Além disso, os colaboradores da empresa e seus dependentes legais têm acesso a atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito, com acompanhamento terapêutico.>