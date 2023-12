Multa para o Papai Noel: trenó é apreendido em blitz no Vale do Canela

A noite da véspera de Natal, no último domingo (24), trouxe uma cena inusitada em Salvador. Um trenó de Papai Noel foi parado em uma blitz na Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), por agentes da Transalvador.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da abordagem. “Papai Noel preso na blitz no vale do Canela, tentando entregar o presente das criancinhas e não consegue. As criancinhas vão ficar sem presente”, diz uma mulher, na gravação.