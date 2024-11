NATAL

Parada natalina marca chegada do Papai Noel ao Vitória Boulevard Shopping

Personagens participaram de desfile ao lado do Bom Velhinho

Uma parada natalina na tarde deste sábado (2) marcou o início do Natal no Vitória Boulevard Shopping, em Salvador. O evento levou diversão para crianças e adultos que acompanharam o desfile.

O Papai Noel desfilou pelas ruas do Corredor da Vitória, saindo do Largo da Vitória com destino ao shopping. Ao lado dele, estavam outros personagens da Cia Kika Tocchetto, que fizeram apresentações como a “Bailarina” e “Quebra Nozes”.