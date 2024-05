Paralimpíada: escola de Salvador realiza atividade com alunos com deficiência

Atuando no setor de educação inclusiva da unidade, a professora Fernanda Nunes explica o impacto desse tipo de evento para as crianças. "Esse é o momento das pessoas olharem de uma forma diferente para esses alunos. O espaço precisa ser aberto para eles, porque têm muito potencial, só que isso ficou suprimido durante muito tempo. Quando se trabalha com essas crianças, é perceptível a melhora na integração com os outros colegas. O relacionamento e a integração com as famílias também são otimizados, pois elas se sentem oportunizadas em participar ", esclarece.