ELEIÇÃO 2024

Paraná Pesquisas: Bruno Reis lidera com 76% dos votos válidos e venceria no 1º turno

A segunda rodada da Paraná Pesquisas voltou a mostrar o favoritismo do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), nas eleições deste ano. Perto de confirmar sua pré-candidatura à reeleição, que deve ocorrer em abril, ele lidera o levantamento com 76% das intenções dos votos válidos e venceria o pleito no 1º turno.

De acordo com a consulta eleitoral, que foi encomendada e divulgada nesta quinta-feira (28) pelo portal Bahia Notícias, o segundo lugar é o atual vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), que tem 17%. Em seguida, estão Kleber Rosa (PSOL) e Luciana Buck (Novo), respectivamente, com 4% e 3%. Os votos válidos não consideram os nulos, brancos e os que não responderam.

Nos votos gerais, Bruno Reis tem 62,3%, e Geraldo Júnior aparece com 13,8% . Já Kleber Rosa tem 2,8% e Luciana Buck pontua com 2,4%. Os brancos, nulos e nenhum somam 13,6%. Os que não sabem ou não responderam foram 5,3%.

Rejeição

No levantamento sobre quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, Geraldo Júnior lidera na rejeição. Segundo a consulta eleitoral, ele tem 36,4%. Depois dele, estão Luciana Buck com 26,6%, Kleber Rosa com 26% e o prefeito Bruno Reis com 23,6%. Não sabem ou não quiseram responder são 13,9%, enquanto 2,5% disseram que podiam votar em todos os nomes.